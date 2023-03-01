Жовтий краще не носити: як Кейт Міддлтон кілька разів оконфузилася в такому вбранні

Ми вже якось розповідали про те, що принцесі Уельській не щастить із жовтими сукнями. І знайшли в архівах ще один знімок, що підтверджує це.

Це фото було зроблено у липні 2011 року, перша поїздка Кетрін в особі вже герцогині Кембриджської до Канади разом із чоловіком принцом Вільямом. У міжнародному аеропорту Калгарі Кейт тоді з'явилася у жовтій короткій сукні.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Того дня була вітряна погода, і герцогині доводилося ловити поділ своєї сукні в присутності незнайомих солдатів. Добре, що чоловіки з гумором поставилися до ситуації, і не подали вигляду, що щось пішло не так.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Також ми показували вам інший вихід принцеси Уельської теж у жовтій сукні, яку вона одягла, коли з чоловіком Вільямом прибула до міжнародного аеропорту Нормана Менлі в Кінгстоні, на Ямайці. Тоді Кейт та Вільям відвідували Беліз, Ямайку та Багами від імені Її Величності Королеви з нагоди платинового ювілею. Жовта сукня та вітряна погода знову підвели Кетрін.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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