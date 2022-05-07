Жовто-блакитні кольори у гардеробі королеви Єлизавети II

Британська королева Єлизавета ІІ з перших днів війни Росії в Україні висловила підтримку нашій країні. І ця підтримка, всупереч тому, що королева ніколи не висловлює політичну позицію, була практично публічною.
Її Величність зробила пожертвування до одного з фондів, щоб допомогти нашим людям. Тоді в твітері організації з'явилося таке повідомлення: "Велике дякуємо Її Величності Королеві за те, що вона продовжує підтримувати Комітет з надзвичайних ситуацій та робить щедру пожертву на Гуманітарний заклик DEC України. @RoyalFamily #UkraineAppeal".
Дуже багато робить для України та прем'єр-міністр королеви – Борис Джонсон. Вочевидь, як і повідомляє він монархині про всіх ухвалені його урядом рішення.
Ні для кого не секрет, що Єлизавета II завжди приділяла особливу увагу деталям. Наприклад, ще в березні під час аудієнції з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо багато хто звернув увагу, що на столі у Її Величності стояла ваза з композицією із синьо-жовтих квітів.
Але не лише у букетах королева використовує ці кольори. Королівський гардероб переповнений яскравими вбраннями блакитних, синіх та жовтих відтінків. Сукні, пальта та капелюхи Її Величності мають яскравий та ефектний вигляд. Кажуть, королева носить яскраве вбрання (і не лише жовте, і блакитне, а й рожеве, червоне, помаранчеве, фіолетове та зелене) для того, щоб піддані могли помітити її в натовпі. Принаймні це було актуально раніше, коли монархиня відвідувала громадські заходи, де було багато людей. Для того, щоб усі могли побачити королеву, вона одягала такі речі, які давали можливість роздивитися хоча б ґудзик на її пальті.
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