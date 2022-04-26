Журналістка "1+1" познайомилася з польським священиком, який увімкнув на проповіді "Ой, у лузі червона калина..."

Журналістка "1+1" познайомилася з польським священиком, який увімкнув на проповіді "Ой, у лузі червона калина..."

Войцех Дроздович люб'язно запросив у гості знімальну групу. Поговорили про Україну та про відео, яке стало вірусним.

Пам'ятаєте польського священика, який співав та пританцьовував під пісню "Ой, у лузі червона калина..." під час служби у Варшаві. Журналістка "1+1" Наталія Ярмола познайомилася із ним.

На своїй сторінці в Instagram відео опублікувала колега Наталії – ведуча "1+1" Марічка Падалко. Вона написала, що у житті цей священик виявився навіть більш харизматичною людиною, ніж на вірусному відео. Переконайтеся в цьому й самі, переглянувши сюжет Наталі Ярмоли. У ньому священик розповів, як прийшла ідея увімкнути пісню на пасхальній службі.

Нагадаємо, цей суперхіт, який на самому початку війни в Україні виконав лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який вступив до лав ЗСУ, вже співали від мало до великого. Буквально вчора ми показували, як пісню співають маленькі українці.

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