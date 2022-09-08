Зі сцени - в окоп: приголомшлива історія актора Віктора Стороженка, який вирушив на війну

Він наполовину африканець, виріс у Криму, і вже дорослим після Революції гідності свідомо перейшов на українську мову, а після початку повномасштабної війни вивіз родину за кордон і став до війська в легіоні "Свобода". У бою Віктор зазнав поранення і нині реабілітується у Києві.

Поспілкувалася із воїном кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

"Ми жили в Криму, поруч завжди була Росія, в тєліку Росія, все російське я називав наше", - каже Віктор, однак головний його спогад про рідний Севастополь - расизм місцевих. "Я іду вулицею, мене бачать дівчата і так - хі-хі-хі. І я проходжу - і чую, що за спиною хтось сміється. Знаєш, як це вбиває? Це вбиває сильніше, ніж тебе б’ють".

До Києва він приїхав навчатися у столиці зустрів свою майбутню дружину - колегу-акторку Настю, у пари народився син, якого назвали Мартін. За три дні до війни вони дізналися, що Настя знову вагітна, і нині пара чекає на дівчинку, однак розповів, що спершу вони з дружиною думали про аборт, бо не знали, як буде далі.

"Тобі страшну річ сказати? - запитує Віктор Неллі - Просто це колись побачить моя дитина… але, напевно, вона має це знати. Ми хотіли аборт зробити. Ми не розуміли, як ми будемо. Однак Бог сказав - ви не зробите аборт, бо ми потрапили до Польщі, а в Польщі заборонені аборти".

Він каже - "ми", але насправді має на увазі дружину й сина. Він міг поїхати з ними - мав білий білет, але попри все - вирішив залишитися.

"Ти маєш зрозуміти, що мені було страшно. Мені було дуже страшно. Я не хотів іти воювати […] якщо перші дні ми стояли першою лінією, а хтось перед нами воював, ми такі - ну, ми тут стоїмо, а там воюють якісь професіонали. То тепер ми професіонали. Ми воюємо, а за нами хтось стоїть і каже - там воюють якісь професіонали. Це настільки відповідально, що ти розумієш - ти і є той, хто має виграти".

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