Зі слідами тонального крему на одязі: прессекретарка Байдена оконфузилася з макіяжем

Карін Жан-П’єр не помітила, що забруднила сорочку тональним кремом.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Цього разу на роботу вона одягла блідо-рожевий костюм, який складався зі штанів і жакета з одним ґудзиком-заклепкою, і білу сорочку.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нашу увагу привернув комір сорочки, на якому залишилися сліди від тонального крему. Карін, мабуть, забруднила її, коли одягалася і не помітила цього.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила традиційною об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем смокі-айс і золотими сережками-кільцями.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр приїхала на роботу у червоній сукні з цікавим трапецієподібним вирізом і короткими рукавами з рюшами.

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