Зі слідами тонального крему на одязі: прессекретарка Байдена оконфузилася з макіяжем

Карін Жан-П’єр не помітила, що забруднила сорочку тональним кремом.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.
Цього разу на роботу вона одягла блідо-рожевий костюм, який складався зі штанів і жакета з одним ґудзиком-заклепкою, і білу сорочку.
Нашу увагу привернув комір сорочки, на якому залишилися сліди від тонального крему. Карін, мабуть, забруднила її, коли одягалася і не помітила цього.
Аутфіт вона доповнила традиційною об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем смокі-айс і золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр приїхала на роботу у червоній сукні з цікавим трапецієподібним вирізом і короткими рукавами з рюшами.
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