Зі сльозами на очах: Джилл і Джо Байден відвідали похорон колишнього чоловіка Елізабет Тейлор

Президент і перша леді віддали данину поваги політику

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл відвідали вчора, 23 червня, похорон колишнього сенатора штату Вірджинії Джона Ворнера, який відбувся у Вашингтонському національному соборі.

Перша леді вибрала темно-синій костюм Schiaparelli, який складався зі спідниці-олівця до колін і жакета з великими незвичайними ґудзиками різних форм. Руки Джилл Байден прикрашало безліч золотих браслетів, а на обличчі вона зробила виразний макіяж очей.

Джилл і Джо Байден / Associated Press

Джилл і Джо Байден / Associated Press

Президент вибрав для служби темно-синій костюм, білу сорочку і синю смугасту краватку. Джо Бацден кілька разів підносив хустку до очей, мабуть, витираючи сльози.

Джилл і Джо Байден / Associated Press

Джон Ворнер був не лише політиком, але ще і відомий як шостий чоловік знаменитої акторки Елізабет Тейлор. Вони познайомилися на побаченні наосліп 1976 року після того, як вона вдруге розлучилася з Річардом Бертоном. 1977 року вони одружилися, проте їхній шлюб був недовгим, і вони розлучилися вже 1982 року.

Пізніше у своїх мемуарах Тейлор писала, що вони залишилися друзями, але під час шлюбу вона "просто не могла винести сильної самотності", коли він занурився в свої обов'язки у Сенаті.

Елмзабет Тейлор і Джон Ворнер / Associated Press

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Прикраси Елізабет Тейлор (22 фото)

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