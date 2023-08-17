Зі сльозами на очах: королева Летиція та король Філіп VI провели старшу дочку на навчання

Іспанські король та королева знову проводжають свою старшу дочку на навчання. Цього разу принцеса Леонор навчатиметься військової справи.

Королева Летиція та король Філіп VI прибули з дочками принцесою Леонор та її молодшою сестрою інфантою Софією до Генеральної військової академії Сарагоси з нагоди вступу на військову підготовку 17-річної спадкоємиці та майбутньої королеви Іспанії – принцеси Леонор.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Принцеса Астурійська сьогодні розпочинає своє навчання як курсант у Загальній військовій академії, приєднуючись до нового класу кадетів, майбутніх офіцерів армії, цивільної гвардії та загального корпусу збройних сил. Леонор матиме особливий навчальний план у порівнянні з іншими кадетами, оскільки вона проходитиме два курси протягом одного року і, як і її батько, король Філіп VI, матиме спеціальність піхоти.

У перші тижні військового життя курсанти набувають базових знань військового права та статуту, які доповнюють фізичною підготовкою та військовими інструктажами. Під час курсу Її Королівська Високість залишиться з рештою свого класу у спільних приміщеннях з іншими ученицями.

Королева Летиція з дочками / Фото: Getty Images

Мати Леонор — королева Летиція — майже зі сльозами на очах проводжала доньку на навчання. Сьогодні на королеві був лляний блейзер від Adolfo Dominguez та штани від цього ж бренду, також вона підібрала топ до тону та замшеві балетки. Волосся її було розпущене, на обличчі легкий макіяж, а на пальці сяяла золота каблучка від Сoreterno.

Сама Леонор була у світло-блакитній сорочці та білих штанях, як і її сестра Софія, яка підібрала зелену сорочку від Zara та кросівки Reebok.

Король Філіп, як і слід був у військовій формі. Як перша в черзі на трон Бурбонів, принцеса Леонор одного разу стане верховним головнокомандувачем збройних сил Іспанії, коли її батько піде зі своєї посади або помре.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно вся родина відпочивала в Пальма-де-Майорці, де зазвичай завжди проводить свою літню відпустку.

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