Зі сльозами на очах: королева Максима обійняла свою шанувальницю, яка отримала невтішний діагноз

Королева Нідерландів Максима нещодавно на заході продемонструвала свої найкращі якості, підтримавши віддану шанувальницю, у якої діагностували онкологічне захворювання.
Її Величність була присутня на відкритті нового офісу AFAS Software 5 листопада 2021 року у Леусдені. Серед людей, які вітали королеву, була її давня шанувальниця Джозі, 70-річній жінці нещодавно поставили діагноз – рак грудей і королева Максима під час заходу підійшла до неї і підтримала її обійнявши та висловивши свої співчуття.
"Я сумуватиму за вами", — сказала Максима жінці, і в цей зворушливий момент в очах королеви стояли сльози.
До речі, 50-річна Максима мала розкішний вигляд у смарагдовій сукні з рукавами три чверті і поясом на талії, доповнивши аутфіт крислатим капелюхом іншого темно-зеленого відтінку. У тон головного убору було підібрано клатч і туфлі-човники на підборах. Також Максима одягла кілька браслетів, годинник на шкіряному чорному ремінці та зробила насичений макіяж сірими тінями на віках.
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