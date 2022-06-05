Зі сльозами на очах: Олена Зеленська вшанувала пам’ять маленьких українців, чиє життя забрала війна

Щороку 4 червня відзначається Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії, заснований Генеральною Асамблеєю ООН.

Перша леді Олена Зеленська провела акцію вшанування пам'яті маленьких українців, що загинули після широкомасштабного вторгнення Росії до України. На своїй сторінці в Instagram пані Зеленська опубліковала відео із заходу та розповіла, про те, що Україна долучилася до нього торік. "І в страшному сні ми не могли тоді уявити сьогоднішній день і ці дзвіночки…", - написала перша леді.

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"Тоненький передзвін над заповідником "Софія Київська". Передзвін у пам'ять про діток, яких убила Росія. Немов їхній далекий сміх, немов їхні голоси. У Софії поруч стояли дипломати з різних країн і близькі дітей, яких більше немає. Розстріляних в евакуаційних автівках. Вбитих уламками. Відібраних дикою російською агресією. Назавжди. Страшне слово. Страшна його невблаганність.

Не знаю, що відчували дипломати. Я просила їх не кидати українських дітей сам на сам із війною – заради тих, кого вже немає. Робити все для захисту тих, хто ще живий.



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Боляче навіть уявити, що відчувають батьки. Всі банальні слова тут зайві. Хотілося просто обійняти, потримати за руку. Побути поряд.



Дорогі наші! Ви – важливі. Ви стільки пережили! Я мрію, щоб ви мали сили жити. Бо наші діти завжди хочуть, щоб ми жили. І ваші діти теж цього хотіли. Тож дозвольте підтримати вас, дозвольте допомогти вам жити – заради ваших дітей, голоси-дзвіночки яких звучать у ваших і наших серцях. І звучатимуть, доки ми живі", - сказала Олена Зеленська.

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