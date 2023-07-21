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Зі сльозами на очах: папараці зробили рідкісний Кадр принцеси Кейт

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Зі сльозами на очах: папараці зробили рідкісний Кадр принцеси Кейт

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Таку емоційну принцесу Кейт рідко побачиш на публіці.

Однак цього року під час Вімблдону принцесу один раз зазнімкували практично у сльозах. Фотографи заскочили дуже емоційний момент, коли Кейт дивилася за грою Онс Жабер, яка програвала у жіночому фіналі Вімблдону.

Принцеса Уельська покровителька Всеанглійського клубу спостерігала за тим, як тенісистка воювала з Маркетою Вондроусовою з Чехії та програла матч.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Протягом усього матчу Кейт аплодувала, усміхалася, а після завершення гри заплакала від того, що Жабер програла. Королівські шанувальники назвали ці кадри дуже зворушливими і такими, що демонструють те, яка Кейт чутлива натура.

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам про образи принцеси Кейт на Вімблдоні, які мали особливе значення, але не всі це помітили.

Принцеса Уельська на Вімблдоні / © Associated Press
Принцеса Уельська на Вімблдоні / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
332
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