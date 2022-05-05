Зі сльозами на очах: Тіна Кароль зворушливо виконала гімн України під час благодійного матчу у Швейцарії

Зі сльозами на очах: Тіна Кароль зворушливо виконала гімн України під час благодійного матчу у Швейцарії

Артистка проникливо заспівала на матчі "Динамо".

Тіна Кароль зворушливо виконала гімн України під час шостого благодійного футбольного матчу київського "Динамо", який відбувся у Швейцарському Базелі. Наприкінці виступу у співачки на очах з'явилися сльози.

Тіна Кароль/Пресслужба

Лозунг матчу - Match for peace #StopWarInUkraine. Його мета - зібрати кошти на вирішення найбільших гуманітарних проблем, які виникли через повномасштабну війну РФ в Україні.

Суперниками у цьому товариському поєдинку став ФК "Базель", матч завершився перемогою "Динамо" з рахунком 3:2. Символічно, що арбітром гри була Марина Стрілецька, яка родом з українського міста Луганськ.

Сьогоднішнім матчем команда проєкту хоче привернути увагу до подій, які відбуваються в українському місті-герої Херсон. Окупанти намагаються повністю зруйнувати мережу зв'язку там і ізолювати місто від зовнішнього світу, щоб насаджувати свою політику. Сотні людей прийшли на матч з тематичними плакатами Kherson is Ukraine та Free Kherson.

Пресслужба

Під час матчу Кароль також заспівала проникливу пісню "Вільна". Одягнена вона була у синю спідницю міді з розрізом і білу футболку із емблемою "Динамо" та з українським прапором.

Наприкінці поєдинку зірка вокального шоу "Голос країни" Інеса Грицаєнко виконала пісню Джона Леннона - Imagine , яке є справжнім гімном свободи та пацифізму.

Традиційно, організацією виступів займалася команда 1+1 media і Департамент великих шоу, режисерами заходу є TRI Directions - Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, які відомі своїми постановками для всесвітньо відомих артистів.

Коментували матч для українських глядачів спортивні журналісти Ігор Циганик та Роман Бебех.

Отримані від продажу квитків кошти, а також донати, які надходили упродовж телевізійної трансляції, будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, які виникли через повномасштабну війну Росії в Україні.

Зокрема, кошти безпосередньо потраплять на рахунки Міністерства соціальної політики України і підуть на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання, забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів; забезпечення населення товарами першої необхідності, надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини тощо.

Так, у квітні у межах благодійних футбольних матчів Match for peace #StopWarInUkraine вдалося зібрати понад 22 мільйони гривень.

Наступний поєдинок з цієї серії відбудеться в Талліні, Естонія, 13 травня з ​​FC Flora Tallinn.

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