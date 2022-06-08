Зі сльозами на очах: Злата Огнєвіч показала зруйнований будинок місцевої сім'ї на Київщині

Співачка разом із благодійною спільнотою відвідала родини у Бородянському районі, помешкання яких зруйнували російські окупанти.

Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram відео своєї поїздки до села Загальці Бородянського району, яке дуже постраждало від російських окупантів. Співачка відвідала одну з родин, будинок якої вщент зруйнував російський ворог. Злата не могла стримати сліз, слухаючи історію місцевої мешканки.

"Всесвіте, дай мені суперсилу нагодувати, врятувати і підтримати всіх постраждалих від цієї жахливої війни в Україні… Дай мені таку суперсилу, яка в момент знищить ворога. Дай же мені цю суперсилу скоріше!!!

Неможливо без сліз чути історії наших людей, бачити розпач, розбиті мрії, життя. Моє серце постійно розривається від болю. Всередині мене уламки всього, що колись билося, жило і мало надію. І якби не внутрішнє світло, я би просто не могла іти далі…

ПІДТРИМКА! Це головна наша мета на сьогодні! Скільки людей лишилося без житла, можливостей для повноцінного існування. Весь цей жах описати не вистачить ЖОДНИХ слів! Мусимо йти поруч, надавати допомогу і стимул жити далі ВСІМ, хто постраждав від навали ворога.

Ми разом з благодійною спільнотою DAO charity @dao_charity допомогли вже на суму понад 826 000$ та не зупиняємось на цьому", - написала артистка.

Злата також закликала всіх підписників долучатися до їхньої спільноти, щоб разом допомагати тим, хто цього потребує. Можна стати волонтером або задонатити на крипто-гаманець цієї благодійної спільноти.

Раніше Огнєвіч показала зруйнований будинок жінки у Бородянському районі.

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