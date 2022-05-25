Зі сміливим поглядом і в жилетці з шевроном: нові фото пса Патрона

Зі сміливим поглядом і в жилетці з шевроном: нові фото пса Патрона

Джек-рассел-тер'єр потішив своїх прихильників новими фотографіями.

Зірка соцмереж пес Патрон опублікував на своїй сторінці в Instagram нові світлини. Його сфотографували у перерві між роботою. Патрон старанно допомагає піротехнікам ДСНС шукати міни і рятувати людей.

На знімках собак-розмінувальник постав у службовій жилетці з шевроном.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Патрон зі сміливим поглядом позує на камеру.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Раніше у профілі Патрона з'явилося миле фото, як він ніжився зранку у теплому ліжечку і мріяв лизнути Надю Дорофєєву.

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