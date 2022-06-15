"Зі своїм білоруським паспортом я стала вважатися ворогом для України": Поліна Логунова про повернення до Києва

"Зі своїм білоруським паспортом я стала вважатися ворогом для України": Поліна Логунова про повернення до Києва

Ми поговорили з healthy & beauty-блогеркою та ексдружиною Дмитра Ступки – Поліною Логуновою – про те, як вона відреагувала на звістку про початок війни, як вона допомагала українській армії, що думає про Путіна і, чи планує повертатися до України.

Яким вам запам'яталося 24 лютого?

Мій ранок 24 лютого розпочався з повідомлень друзів: "почалася війна", "у нас війна"... Я спочатку ніяк не могла повірити, що це правда, що так може бути. Я не сприймала те, що трапилося як реальність, мені здавалося, що це кадри з фільмів, які закінчаться, не розпочавшись.

Фото: Instagram Поліни Логунової

Як ваше життя склалося наступні три місяці?

Я була на постійному зв'язку з друзями, мені дуже хотілося допомогти близьким. Я намагалася підтримати їх усіх морально, хоча мене саму охоплювала паніка. І хоч я перші дні постійно плакала, все ж таки намагалася триматися як могла.

Фото: Instagram Поліни Логунової

Ви від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно виступили на підтримку нашої країни. Чому не стали відмовчуватись?

Перші кілька днів я не могла повірити в те, що сталося і практично не з'являлася в соцмережах. Після того, як я зрозуміла, що це – не фільм і не чийсь злий жарт, я зайняла активну позицію.

Я зайнялася благодійністю, організацією збору коштів для ЗСУ, але не лише цим. Також ми збирали речі та харчування для маленьких дітей. Багато людей приносило корм для притулків для тварин.

Я збирала контакти, які можуть бути корисні людям, координувала комунікації – робила все, що було в моїх силах, незважаючи на те, що я перебуває в іншій країні.

Фото: Instagram Поліни Логунової

Фото: Instagram Поліни Логунової

Як ви оцінюєте роль президента РФ у цій війні? Вважаєте, що винен у масових жертвах виключно він чи відповідальність лежить на всьому народі Росії?

Народ гідний свого правителя.

Не можна всіх людей прирівнювати до більшості, але ця більшість має складності зі зіставленням фактів.

Фото: Instagram Поліни Логунової

Як ви собі уявляєте своє подальше життя? Чи плануєте повертатися до України?

У мене білоруський паспорт, але я ніколи не зможу повернутись на свою рідну землю, де поховані мої рідні. Для мене це наче ніж у серці.

До того ж я також не зможу поїхати до Росії, тому що тепер я для них — "ворог народу".

Зі своїм білоруським паспортом я навіть стала вважатися ворогом для України. Але Україна для мене давно стала другою домівкою, і я буду рада нагоді побачити своїх друзів. Наскільки це реально - покаже час.

Фото: Instagram Поліни Логунової

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