Зі злостивим оскалом: пес Патрон показав нову світлину

Популярний джек-рассел-тер'єр розповів, коли він злиться.
Зірка соцмереж - пес-сапер Патрон – опублікував в Instagram новий знімок, на якому він демонструє свій злостивий оскал. Собака розповів фоловерам, коли він злиться.
"З таким виразом морди мене можна помітити в трьох випадках:
1. Коли мене не беруть на розмінування
2. Коли @instagram не хоче давати мені "галочку" (це все тому що я пес?!)
3. Коли……….
А як ви гадаєте, коли ще?" – написав Патрон.
У коментарях підписники йому відповіли:
"Коли читаєш новини, а там до сих пір не помер Путін", "Коли самі ловлять москалів, а тобі не дають", "Коли побачив орка", "Коли побачив морду скабєєвой", "Коли виступає чеченський Дон Дон", "Коли не дозволяють догризти орка".
Пес-сапер показав фоловерам ще кілька своїх світлин у повідках.
І виклав фото муралу із його зображенням.
"Ого! Художники створюють вже третій в Україні мурал з моїм зображенням. Саме цей у Києві, у парку "Відрадний". Я вам дуже вдячний! Обіцяю, що як буду у Києві - особисто помічу цю стіну", - написав пес.
Нагадаємо, Патрон показав знімки зі Львова і розповів, чим там займався.
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