Зі злостивим оскалом: пес Патрон показав нову світлину

Популярний джек-рассел-тер'єр розповів, коли він злиться.

Зірка соцмереж - пес-сапер Патрон – опублікував в Instagram новий знімок, на якому він демонструє свій злостивий оскал. Собака розповів фоловерам, коли він злиться.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"З таким виразом морди мене можна помітити в трьох випадках:

1. Коли мене не беруть на розмінування

2. Коли @instagram не хоче давати мені "галочку" (це все тому що я пес?!)

3. Коли……….

А як ви гадаєте, коли ще?" – написав Патрон.

У коментарях підписники йому відповіли:

"Коли читаєш новини, а там до сих пір не помер Путін", "Коли самі ловлять москалів, а тобі не дають", "Коли побачив орка", "Коли побачив морду скабєєвой", "Коли виступає чеченський Дон Дон", "Коли не дозволяють догризти орка".

Пес-сапер показав фоловерам ще кілька своїх світлин у повідках.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

І виклав фото муралу із його зображенням.

Фото: Instagram пса Патрона

"Ого! Художники створюють вже третій в Україні мурал з моїм зображенням. Саме цей у Києві, у парку "Відрадний". Я вам дуже вдячний! Обіцяю, що як буду у Києві - особисто помічу цю стіну", - написав пес.

Нагадаємо, Патрон показав знімки зі Львова і розповів, чим там займався.

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