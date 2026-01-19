З'явилася на публіці у двох луках: принцеса Стефанія відвідала фестиваль

Принцеса Стефанія / © Getty Images

Сестра князя Альбера II була присутня на церемонії відкриття 48-го Міжнародного циркового фестивалю у Монако. Вона приїхала в молочно-білому пальті середньої довжини, яке поєднувала з чорними штанями зі стрілками та лакованим взуттям. У руках Кароліна несла невелику чорну лаковану сумку на короткій ручці, а її образ доповнила підвіска з медальйоном на шиї на золотому ланцюжку і золоті сережки у вухах, а також окуляри.

Наступного дня принцеса Стефанія приїхала на фестиваль у компанії своєї дочки Камілли Готтліб. Цього разу вона одягла червоне пальто середньої довжини, штани прямого крою та чорний трикотажний светр із високою горловиною. А її образ завершала та сама сумка і те саме взуття.

Раніше ми показували ще один образ, у якому княжа особа відвідувала цирковий фестиваль минулого тижня.