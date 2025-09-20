- Дата публікації
З’явилася цікава деталь приватної зустрічі принца Гаррі з батьком королем Чарльзом
Після багаторічної розлуки принц Гаррі та король Чарльз на початку цього місяця зробили, мабуть, перший значний крок до примирення.
Принц Гаррі відвідав Велику Британію і під час свого 4-денного перебування в країні йому вдалося зустрітися з батьком королем Чарльзом III. Монарх прийняв молодшого сина під час чаювання у Кларенс-гаусі.
Жодні подробиці цієї зустрічі не розголошувалися ні заздалегідь, ні після неї. Відомо, що зустріч відбулася 10 вересня та тривала 55 хвилин.
«Зустріч була запланована після написаного від руки листа від Гаррі до Чарльза, який він написав раніше цього року, висловлюючи бажання відновити стосунки», — пояснив інсайдер про причини зустрічі. «Вони не були впевнені в цьому до останнього тижня», — цитує його слова marieclaire.com.
А ось королівський автор Саллі Беделл Сміт в інтерв’ю журналу People наголосив на відсутності на зустрічі королеви Камілли. Востаннє, коли Чарльз і Гаррі зустрічалися віч-на-віч 2024 року — невдовзі після того, як король оголосив про свій діагноз рак, — Камілла була з ними в одній кімнаті. Однак цього разу королева не супроводжувала Чарльза під час його зустрічі із сином у Лондоні.
«Той факт, що Камілли там не було, хоча вона була раніше, показує, що Гаррі подав батькові сигнал про те, що йому можна довіряти віч-на-віч», — пояснив Сміт.
Після зустрічі у принца Гаррі, який саме тоді приїхав з візитом до України, запитали про її результати, на що Гаррі дав лише один короткий коментар. Він сказав: «В центрі уваги має бути мій батько», і більше ніде не порушував цієї теми.