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З’явився на публіці з іншою Кейт: принц Вільям сходив на важливу зустріч
Принц Вільям та член Ради премії Earthshot Prize Кейт Бланшетт разом відвідали захід у Норіджі.
Принц Уельський і Кейт Бланшетт зустрілися з фіналістом премії Earthshot Prize Colorifix — британською компанією, яка створює екологічно чисті барвники для одягу в Норіджі.
Під час зустрічі принц Вільям зробив кумедне зізнання про свої шкільні часи, сказавши, що він не завжди був активним слухачем у школі.
«Сьогодні я зрозумів, що мені треба було слухати на всіх уроках хімії», — сказав принц під час заходу, пише Hello!.
Кейт Бланшетт, яка стояла поряд, весь час усміхалася, коли говорив принц.
Нагадаємо, компанія, яка 2023 року стала фіналістом премії Earthshot Prize — ініціативи, започаткованої Вільямом з метою допомогти відновити планету, — розробила біологічний процес, який замінює використання шкідливих хімікатів у текстильних барвниках. Під час екскурсії лабораторіями Colorifix Вільям і Кейт побачили кожен етап процесу та дізналися, як вчені можуть створювати барвник і зменшувати шкоду для довкілля.
Нагадаємо, днем раніше принц Уельський був присутній на Королівських кінних перегонах в Аскоті, але його дружина принцеса Кейт не склала йому компанію і відмовилася від візиту в останню хвилину.