Зібрала волосся в пучок і одягла окуляри: перша леді Джилл Байден з'явилася з новою зачіскою

У цьому образі перша леді вирушила до свого заміського будинку в Делавері.

Президент США Джо Байден та його дружина — перша леді Джилл Байден — потрапили під приціл фотографів, які чекали їх біля борту Marine One, на який вони сідали у форті Леслі Макнейр у Вашингтоні.

Джилл та Джо Байден / Фото: Getty Images

Пара була як завжди елегантною, стильною та стриманою, але цього разу вони привернули увагу ще й відтінком свого вбрання, оскільки обидва одягнулися у синій колір. Але якщо президент був у класичному костюмі улюбленого фасону, то перша леді прямувала до гелікоптера у своєму образі від Ralph Lauren, який включав подовжений жакет та спідницю.

72-річна жінка взула сині туфлі на високих підборах, одягла сонцезахисні окуляри, зробила нову високу зачіску – елегантний пучок.

Джилл та Джо Байден / Фото: Getty Images

Також вона прикрасила жакет брошкою у вигляді золотого орла з перлиною від бренду Ann Hand, заснованого дизайнеркою ювелірних прикрас Енн Генд, яку часто називають у США "ювеліркою нації".

Прикраси цієї жінки неодноразово надягають не лише перші леді, а й інші політичні постаті, як Ненсі Пелосі – усі брошки політикині із прапором України створила саме Енн.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

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