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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Зібралася вся родина: принцеса Софія і принц Карл Філіп похрестили дочку принцесу Інес

Сьогодні шведська королівська пара — принц Карл Філіп і принцеса Софія — хрестили свою доньку принцесу Інес.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Софія та принц Карл Філіп з дітьми

Принцеса Софія і принц Карл Філіп з дітьми / © Getty Images

Церемонія хрещення чотиримісячної принцеси Інес, яка стала четвертою дитиною пари, відбулася у каплиці палацу Дроттнінггольм у Стокгольмі.

Принцеса Софія цього урочистого дня була в яскраво-жовтій сукні з рюшами і з жовтим обідком на голові. Її волосся було розпущене та укладене гарними кучерями, а на обличчі був виразний макіяж очей і рожева помада на губах.

Принцеса Софія з донькою Інес, принц Карл Філіп із синами / © Getty Images

Принцеса Софія з донькою Інес, принц Карл Філіп із синами / © Getty Images

Маленьку Інес принцеса Софія тримала на руках. За традицією, принцеса Інес була в королівській хрестильній сукні, яка використовується від моменту хрещення принца Густава Адольфа, герцога Вестерботтенського, 1906 року. Принц Карл Філіп був одягнений у військову форму, а троє синів пари були в однакових світлих костюмах, і тільки наймолодший із синів — принц Джуліан — у шортах замість штанів.

На церемонії були присутні король Карл Густав і королева Сільвія, а також сестри принца Карла Філіпа — кронпринцеса Вікторія та принцеса Мадлен зі своїми чоловіками й дітьми.

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель з сином принцом Оскаром / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель з сином принцом Оскаром / © Getty Images

Королева Сильвія і король Карл Густав / © Getty Images

Королева Сильвія і король Карл Густав / © Getty Images

Принцеса Мадлен із чоловіком та дітьми / © Getty Images

Принцеса Мадлен із чоловіком та дітьми / © Getty Images

Нагадаємо, що сьогодні у принцеси Софії та її чоловіка Карла Філіпа також десята річниця від дня їхнього весілля, яке відбулося цього дня 2015 року. Раніше вони поділилися добіркою неопублікованих фотографій з церемонії у себе в акаунті в Instagram.

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