Зібрались разом: королева Ранія поділилася сімейним фото напередодні Нового року

Йорданська королівська родина поділилася милим сімейним знімком.
Фото опублікували у своїх Instagram акаунтах король Абдалла II та королева Ранія. На ньому зображені король і королева (по центру), поруч із Ранією кронпринц Хусейн та його на той момент ще вагітна дружина принцеса Раджва (у серпні у пари народилася дочка), а також молодший брат Хуссейна – принц Хашим. Біля короля стоїть його старша дочка принцеса Іман зі своїм чоловіком Джамілем, а також молодша дочка королівського подружжя – принцеса Сальма.
"Вступаючи в Новий рік, ми молимося про те, щоб попереду на нас чекали мирні і більш жалісні дні", — йдеться в підписі під фотографією.
Раніше ми показували, якою милою фотографією напередодні Нового року поділилися принцеса Раджва та кронпринц Хусейн. Вони зображені разом із дочкою – чотиримісячною принцесою Іман.
Читайте також:
- Особливе фото Кейт та Вільяма та новинка від Сассекських: різдвяні листівки королівських сімей
- Принцеса Раджва: десять цікавих фактів про невістку королеви Ранії
- Рак Кейт і Чарльза та розлучення принца Гаррі: десять гучних подій 2024 року