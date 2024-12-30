Зібрались разом: королева Ранія поділилася сімейним фото напередодні Нового року

Фото опублікували у своїх Instagram акаунтах король Абдалла II та королева Ранія. На ньому зображені король і королева (по центру), поруч із Ранією кронпринц Хусейн та його на той момент ще вагітна дружина принцеса Раджва (у серпні у пари народилася дочка), а також молодший брат Хуссейна – принц Хашим. Біля короля стоїть його старша дочка принцеса Іман зі своїм чоловіком Джамілем, а також молодша дочка королівського подружжя – принцеса Сальма.

"Вступаючи в Новий рік, ми молимося про те, щоб попереду на нас чекали мирні і більш жалісні дні", — йдеться в підписі під фотографією.

Королівська родина Йорданії / Фото: Instagram королеви Ранії

Раніше ми показували, якою милою фотографією напередодні Нового року поділилися принцеса Раджва та кронпринц Хусейн. Вони зображені разом із дочкою – чотиримісячною принцесою Іман.

Новорічна листівка принцеси Раджви та кронпринца Хусейна, фото: Honayda Serafi/Instagram

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