Зібралися біля ялинки: бельгійські монархи влаштували прийом у палаці

Король Філіп, його дружина королева Матильда, старша дочка пари принцеса Єлизавета, її молодша сестра принцеса Елеонора та син королівської подружжя принц Еммануель, відвідали прийом, організований для ста представників громадськості під час святкового сезону у Королівському палаці у Брюсселі.

Бельгійська королівська родина / Фото: Getty Images

Королева Матильда одягла цього вечора золоте жакардове пальто з квітковим принтом Dries Van Noten, вартістю 3840 доларів, доповнивши його маленькою шкіряною сумкою Giorgio Armani та чорними гостроносими туфлями-човниками на підборах. Матильда одягла квіткові сережки, підкреслила очі темним олівцем і зробила своє фірмове укладання.

Чоловік королеви король Філіп був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та червоно-синій краватці. Також темно-синій костюм одягнув і син короля та королеви – принц Еммануель.

Спадкоємиця трону – принцеса Єлизавета – носила синю сукню міді від Reis, а її сестра була у блискучому топі та червоних штанях.

Бельгійська королівська родина / Фото: Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, бельгійська королівська родина презентувала свою різдвяну листівку 2023 року.

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