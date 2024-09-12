Зібралися в новий тур: що відомо про майбутню подорож Меган і Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл дуже успішно з'їздили в тур Колумбією і вже планують нову закордонну поїздку.

Стало відомо, що герцог та герцогиня Сассекські планують вирушити в третій "квазікоролівський" тур уже до кінця року.

Видання ok! повідомляє, що тепер їхні погляди спрямовані на Лесото та Ботсвану, регіони, пов'язані з благодійною діяльністю Гаррі у Sentebale. Востаннє принца Гаррі бачили у цих місцях 2019 року.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Їхня нещодавня поїздка до Колумбії в серпні викликала справжній переполох через те, що на безпеку принца та його дружини було витрачено величезну суму. Під час свого перебування вони були гостями віце-президентки Колумбії Франсії Маркес, а їхню безпеку під час їхньої чотириденної поїздки до цієї південноамериканської країни забезпечували 3000 поліцейських і солдатів, гелікоптери, службові собаки, підрозділи зі знешкодження бомб та інші сили.

Одним із тих, хто розкритикував Сассекський тур, став правий радник міста Калі, Андрес Ескобар, який звинувачував Франсію Маркес у "витраті державних грошей на своє марнославство" та "витраті наших податків на багатих білих людей" заради можливостей для фотознімань та соціальних мереж".

Меган і Гаррі та віце-президентка Колумбії Франсія Маркес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Сассекські потрапили в черговий скандал, випустивши тизер свого фільму за кілька годин після важливих новин від принцеси Кейт. Найімовірніше, це рішення не ухвалювалося Сассекськими одноосібно, а було погоджено з піарслужбою.

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