Зібралися всією сім'єю: шведські монархи були присутні на молитві світу за Україну

Члени шведської королівської родини від перших днів підтримують Україну та українців після повномасштабного вторгнення Росії.

24 лютого королева Сільвія, її чоловік король Карл Густав, а також старша дочка кронпринцеса Вікторія з чоловіком кронпринцем Даніелем та молодший син принц Карл Філіп з дружиною принцесою Софією, були присутні на молитві світу за Україну в Королівській каплиці Стокгольмського королівського палацу.

Королева Сільвія та король Карл Густав / Фото: Getty Images

Також у цей день свою підтримку Україні висловив король Великої Британії Чарльз ІІІ. У другу річницю повномасштабної війни монарх, який зараз бореться з раком, звернувся до українського народу.

Шведська королівська родина / Фото: Getty Images

У другу річницю повномасштабної війни Росії проти України король Нідерландів Віллем-Олександр та його дружина королева Максима опублікували на своїй офіційній сторінці у Instagram пост, який присвятили українському народу. Королівське подружжя підтримало українців у боротьбі за свою свободу.

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