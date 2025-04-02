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Зібралися на одній кухні: Меган Маркл і її мама приготували десерт, названий на честь принцеси Лілібет
Меган Маркл записала ролик зі своєю матір’ю Дорією Редлан на своїй кухні.
Герцогиня Сассекська поділилася милим відео, на якому вона разом із Дорією готує десерт на своїй кухні в будинку Монтесіто. За її словами, на створення цього десерту її надихнула трирічна дочка, принцеса Лілібет.
Меган з'явилася в кадрі одягнена в білу трикотажну майку і штани до тону, а волосся вона зібрала в низький недбалий хвіст.
Десерт, який готували Меган та її мама Доріа, доповнювала полуниця з власного саду Маркл, а також скибочки банана та ванільний крем.
«Приготували особливий десерт разом із @nytcooking на честь запуску @aseverofficial сьогодні! Смакота вже зовсім близько. А поки що насолоджуйтесь рецептом нашого "Шантійї Лілі" - чудового десерту, названого на честь моєї дорогої дочки. Він такий смачний. Такий самий особливий і милий, як і вона сама», — поділилася Меган у підписі.
Нагадаємо, раніше Меган розповідала у своєму шоу, які сніданки полюбляє готувати для своєї родини.