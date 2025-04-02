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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
1 хв

Зібралися на одній кухні: Меган Маркл і її мама приготували десерт, названий на честь принцеси Лілібет

Меган Маркл записала ролик зі своєю матір’ю Дорією Редлан на своїй кухні.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл з мамою Дорією

Меган Маркл з мамою Дорією / © Associated Press

Герцогиня Сассекська поділилася милим відео, на якому вона разом із Дорією готує десерт на своїй кухні в будинку Монтесіто. За її словами, на створення цього десерту її надихнула трирічна дочка, принцеса Лілібет.

Меган з'явилася в кадрі одягнена в білу трикотажну майку і штани до тону, а волосся вона зібрала в низький недбалий хвіст.

Десерт, який готували Меган та її мама Доріа, доповнювала полуниця з власного саду Маркл, а також скибочки банана та ванільний крем.

«Приготували особливий десерт разом із @nytcooking на честь запуску @aseverofficial сьогодні! Смакота вже зовсім близько. А поки що насолоджуйтесь рецептом нашого "Шантійї Лілі" - чудового десерту, названого на честь моєї дорогої дочки. Він такий смачний. Такий самий особливий і милий, як і вона сама», — поділилася Меган у підписі.

Нагадаємо, раніше Меган розповідала у своєму шоу, які сніданки полюбляє готувати для своєї родини.

Дата публікації
Кількість переглядів
294
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