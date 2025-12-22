ТСН у соціальних мережах

Категорія
Суспільство
18
1 хв

Зібралися разом прикрасити ялинку: родина спадкового принца Норвегії поділилася милим відео

Норвезька королівська родина поділилася милим святковим відео у Instagram.

Ольга Кузьменко
Норвезька королівська родина

Норвезька королівська родина / © Instagram норвезької королівської родини

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт показали, як прикрашають ялинку разом зі своїми дорослими дітьми — принцесою Інгрід Олександрою та принцом Сверре Магнусом.

«Щасливої 4-ї неділі Адвента! 🕯️🎄», — написано у підписі під фото.

Королівська родина Норвегії / © Instagram норвезької королівської родини

У відео можна побачити, як сім’я проводить разом час напередодні різдвяних свят. Де і, коли знімали це відео, шанувальникам королівської родини не повідомили.

Особливо радісно бачити їх усіх після того, як з’явилася новина про можливу операцію трансплантації легень для кронпринцеси Метте-Маріт, якою минулого тижня поділився палац.

Нагадаємо, раніше ми вже показували, як королівська родина Норвегії ділилася різдвяним фото. Сім’я позувала для фото з усмішками та навпроти величезної та красивої ялинки прикрашеної кульками та червоними бантиками.

