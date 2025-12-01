ТСН у соціальних мережах

Суспільство
61
1 хв

Зібралися всі разом: данська королівська родина прикрасила ялинку

Королівська родина Данії зібралися всі разом, щоб прикрасити ялинку у палаці Амалієнборг.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Ялинка данської королівської родини

У Instagram король Фредерік X, королева Мері та четверо їхніх дітей — принц Крістіан, принцеса Ізабелла, принц Вінсент та принцеса Жозефіна прикрашали святкове дерево у Великій залі палацу Фредеріка VIII в Амалієнборгу.

Данська королівська родина

Також вчора король та королева зустріли першу неділю Адвента та запалили першу свічку з чотирьох, а фотографією поділились у Instagram королівського палацу.

Король Фредерік X і королева Мері

Король Фредерік X і королева Мері

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як жителі Віндзора зіткнулися з труднощами купівлі ялинки через те, що принц Вільям та принцеса Кейт Уельські переїхали до нового будинку.

61
