Зібралися всією родиною: король Фредерік X та королева Мері сходили на службу з дітьми
Данська королівська родина 5 квітня також відвідала великодню службу.
Король Фредерік X, його дружина королева Мері та четверо дітей пари — спадковий принц Крістіан, принцеса Ізабелла, принц Вінсент та принцеса Жозефіна були присутні на службі в церкві Фредеріка VIII у Копенгагені.
Сім'я пройшлась від палацу Фредеріка VIII через палацову площу до Мармурової церкви, потрапивши під приціли фотографів.
Відвідування церковних служб є невід'ємною частиною підготовки до конфірмації тисяч молодих людей, які щорічно проходять обряд конфірмації в данській церкві. Це стосується і принца Вінсента та принцеси Жозефіни, які пройдуть конфірмацію 18 квітня 2026 року в церкві палацу Фреденсборг.
Раніше принц та принцеса вже відвідували службу разом зі своєю бабусею — королевою Маргрете II.
Також королівська родина поділилася фотографією своїх собак, привітавши всіх з Великоднем та написавши у підписі під їхнім знімком у Instagram: «Щасливого великоднього понеділка!🐣».
Нагадаємо, вчора також члени британської королівської родини зібралися на великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.