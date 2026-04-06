Зібралися всією родиною: король Фредерік X та королева Мері сходили на службу з дітьми

Данська королівська родина / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X, його дружина королева Мері та четверо дітей пари — спадковий принц Крістіан, принцеса Ізабелла, принц Вінсент та принцеса Жозефіна були присутні на службі в церкві Фредеріка VIII у Копенгагені.

Сім'я пройшлась від палацу Фредеріка VIII через палацову площу до Мармурової церкви, потрапивши під приціли фотографів.

Відвідування церковних служб є невід'ємною частиною підготовки до конфірмації тисяч молодих людей, які щорічно проходять обряд конфірмації в данській церкві. Це стосується і принца Вінсента та принцеси Жозефіни, які пройдуть конфірмацію 18 квітня 2026 року в церкві палацу Фреденсборг.

Раніше принц та принцеса вже відвідували службу разом зі своєю бабусею — королевою Маргрете II.

Також королівська родина поділилася фотографією своїх собак, привітавши всіх з Великоднем та написавши у підписі під їхнім знімком у Instagram: «Щасливого великоднього понеділка!🐣».

Нагадаємо, вчора також члени британської королівської родини зібралися на великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.