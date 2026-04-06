ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

Зібралися всією родиною: король Фредерік X та королева Мері сходили на службу з дітьми

Данська королівська родина 5 квітня також відвідала великодню службу.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Данська королівська родина

Данська королівська родина / © Данська королівська родина/Instagram

Король Фредерік X, його дружина королева Мері та четверо дітей пари — спадковий принц Крістіан, принцеса Ізабелла, принц Вінсент та принцеса Жозефіна були присутні на службі в церкві Фредеріка VIII у Копенгагені.

Сім'я пройшлась від палацу Фредеріка VIII через палацову площу до Мармурової церкви, потрапивши під приціли фотографів.

Данська королівська родина на Великдень / © Данська королівська родина/Instagram

Відвідування церковних служб є невід'ємною частиною підготовки до конфірмації тисяч молодих людей, які щорічно проходять обряд конфірмації в данській церкві. Це стосується і принца Вінсента та принцеси Жозефіни, які пройдуть конфірмацію 18 квітня 2026 року в церкві палацу Фреденсборг.

Данська королівська родина / © Данська королівська родина/Instagram

Раніше принц та принцеса вже відвідували службу разом зі своєю бабусею — королевою Маргрете II.

Також королівська родина поділилася фотографією своїх собак, привітавши всіх з Великоднем та написавши у підписі під їхнім знімком у Instagram: «Щасливого великоднього понеділка!🐣».

Нагадаємо, вчора також члени британської королівської родини зібралися на великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie