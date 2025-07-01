Зібралися всією родиною: королева Максима і король Віллем-Олександр із доньками влаштували літню фотосесію

Нідерландська королівська родина / © Associated Press

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Цього разу король Віллем-Олександр, королева Максима, принцеса Катаріна-Амалія, принцеса Алексія та принцеса Аріана зібралися у саду палацу Гейс-тен-Бос у Гаазі.

Нідерландська королівська родина / © Associated Press

Королева Максима сяяла на зніманні у блакитній сукні від Zimmermann з коміром-стійкою, рукавами-ліхтариками, ґудзиками на грудях та тонким поясом, доповнивши вбрання світлими босоніжками на платформі, великими синіми сережками і таким самим браслетом від Olympia Babylonia.

Король Віллем-Олександр і королева Максима / © Associated Press

Принцеса Оранська, спадкоємиця престолу, одягла зелений кроптоп з дрібним принтом і об’ємними рукавами, які поєднувала з білими широкими джинсами з високою талією і замшевими зеленими кросівками Adidas Gazelle, а образ доповнила золотими браслетами на зап’ясті і великими золотими сережками.

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Король Віллем-Олександр та принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press

Нідерландська королівська родина / © Associated Press

Середня дочка королівського подружжя — принцеса Алексія — була у сукні кольору трави без рукавів, у неї на шиї красувалася тонка підвіска, а у вухах були великі золоті сережки. Молодша дочка — принцеса Аріана — одягла чорний топ і пісочний штанний костюм в чорну смужку.

Нідерландська королівська родина / © Associated Press

Король Віллем-Олександр був у білій сорочці, сірому піджаку та синіх штанях. Також у фотосесії брав участь домашній улюбленець родини — пес на прізвисько Мамбо.

Король Віллем-Олександр та пес Мамбо / © Associated Press

Нідерландська королівська родина / © Associated Press

Нагадаємо, під час зимової фотосесії, яку знімали у грудні 2024 року в Амстердамі, цей пес однією своєю дією збентежував принцес і змусив усіх усміхатися.