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Зібралися всією родиною: королева Максима і король Віллем-Олександр із доньками влаштували літню фотосесію
Нідерландська королівська родина має традицію — влаштовувати літню фотосесію.
Цього разу король Віллем-Олександр, королева Максима, принцеса Катаріна-Амалія, принцеса Алексія та принцеса Аріана зібралися у саду палацу Гейс-тен-Бос у Гаазі.
Королева Максима сяяла на зніманні у блакитній сукні від Zimmermann з коміром-стійкою, рукавами-ліхтариками, ґудзиками на грудях та тонким поясом, доповнивши вбрання світлими босоніжками на платформі, великими синіми сережками і таким самим браслетом від Olympia Babylonia.
Принцеса Оранська, спадкоємиця престолу, одягла зелений кроптоп з дрібним принтом і об’ємними рукавами, які поєднувала з білими широкими джинсами з високою талією і замшевими зеленими кросівками Adidas Gazelle, а образ доповнила золотими браслетами на зап’ясті і великими золотими сережками.
Середня дочка королівського подружжя — принцеса Алексія — була у сукні кольору трави без рукавів, у неї на шиї красувалася тонка підвіска, а у вухах були великі золоті сережки. Молодша дочка — принцеса Аріана — одягла чорний топ і пісочний штанний костюм в чорну смужку.
Король Віллем-Олександр був у білій сорочці, сірому піджаку та синіх штанях. Також у фотосесії брав участь домашній улюбленець родини — пес на прізвисько Мамбо.
Нагадаємо, під час зимової фотосесії, яку знімали у грудні 2024 року в Амстердамі, цей пес однією своєю дією збентежував принцес і змусив усіх усміхатися.