Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зібрав найкращі кадри: пес Патрон показав свій 2022 рік у знімках

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
811
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зібрав найкращі кадри: пес Патрон показав свій 2022 рік у знімках

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Чотирилапа зірка зібрала докупи найкращі свої фото за рік, який минув.

Відомий пес-сапер Патрон потішив фоловерів в Instagram новим контентом. Він опублікував відео, яке складається із 60 його світлин за минулий рік. 

"Мій рік у 60 фото", - підписа відео пес. 

Підписникам чотирилапої зірки відео дуже сподобалося. 

"Патроне, дякуємо за твою працю, за гарний настрій та надію, які ти нам даруєш", "Пес Патрон найкращий", "Найкращий пес! Пишаємося нашим героєм!", "Ти наш маленький і хоробрий герой, з великим та люблячим серденьком", "Наш хоробрий Патрон! З Новим роком! Перемоги!"- написали фоловери у коментарях.

Нагадаємо, раніше Патрон показав святкову світлину, на якій він зазнімкований із патріотичним синьо-жовтим метеликом і поряд із новорічним ельфом.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
811
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація