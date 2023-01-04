Зібрав найкращі кадри: пес Патрон показав свій 2022 рік у знімках

Чотирилапа зірка зібрала докупи найкращі свої фото за рік, який минув.

Відомий пес-сапер Патрон потішив фоловерів в Instagram новим контентом. Він опублікував відео, яке складається із 60 його світлин за минулий рік.

"Мій рік у 60 фото", - підписа відео пес.

Підписникам чотирилапої зірки відео дуже сподобалося.

"Патроне, дякуємо за твою працю, за гарний настрій та надію, які ти нам даруєш", "Пес Патрон найкращий", "Найкращий пес! Пишаємося нашим героєм!", "Ти наш маленький і хоробрий герой, з великим та люблячим серденьком", "Наш хоробрий Патрон! З Новим роком! Перемоги!"- написали фоловери у коментарях.

Нагадаємо, раніше Патрон показав святкову світлину, на якій він зазнімкований із патріотичним синьо-жовтим метеликом і поряд із новорічним ельфом.

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