Зіграла у регбі: принцеса Кейт показала свої спортивні навички

41-річна принцеса Кейт покровителька Футбольної ліги регбі взяла участь у Дні інклюзивності Ліги регбі, організованому Футбольною лігою регбі, футбольним клубом "Галл" та університетом Халла.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса спробувала свої сили в регбі на візках і приєдналася до тренування з членами збірної Англії, яка виграла чемпіонат світу з регбі на візках.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кейт була в синій спортивній формі та білих кросівках, довге волосся цього разу вона зібрала в низький хвіст і теж накрутила хвилями, а у вухах у неї були невеликі сережки-кільця.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кетрін з дитинства була великою шанувальницею регбі та грала під час навчання у коледжі.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Центр передового досвіду футбольного клубу "Халл", який відвідувала дружина принца Вільяма, пропонує комплексну, галузеву програму для підлітків віком від 16 до 18 років, які цікавляться фізичною активністю та спортом, залучаючи та розвиваючи найкращі таланти як на місцевому рівні, так і за кордоном.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора Кетрін відвідувала переселенців із України у Беркширі.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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