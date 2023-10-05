Зіграла у регбі: принцеса Кейт показала свої спортивні навички

Принцеса Уельська є покровителькою футбольної ліги регбі.
41-річна принцеса Кейт покровителька Футбольної ліги регбі взяла участь у Дні інклюзивності Ліги регбі, організованому Футбольною лігою регбі, футбольним клубом "Галл" та університетом Халла.
Принцеса спробувала свої сили в регбі на візках і приєдналася до тренування з членами збірної Англії, яка виграла чемпіонат світу з регбі на візках.
Кейт була в синій спортивній формі та білих кросівках, довге волосся цього разу вона зібрала в низький хвіст і теж накрутила хвилями, а у вухах у неї були невеликі сережки-кільця.
Кетрін з дитинства була великою шанувальницею регбі та грала під час навчання у коледжі.
Центр передового досвіду футбольного клубу "Халл", який відвідувала дружина принца Вільяма, пропонує комплексну, галузеву програму для підлітків віком від 16 до 18 років, які цікавляться фізичною активністю та спортом, залучаючи та розвиваючи найкращі таланти як на місцевому рівні, так і за кордоном.
Нагадаємо, вчора Кетрін відвідувала переселенців із України у Беркширі.
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