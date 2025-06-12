Зіграла у футбол та обіймала чоловіка: кронпринцеса Метте-Маріт із сім’єю на дружньому матчі

Кронпринцеса Метте-Маріт і кронпринц Гокон / © Getty Images

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Кронпринцеса Метте-Маріт та її чоловік кронпринц Гокон — майбутній король Норвегії, а також їхній син принц Сверре Магнус відвідали дружній футбольний матч у королівській резиденції Скаугум в Аскері.

Кронпринцеса Метте-Маріт із сином Сверре Магнусом / © Getty Images

Уся сім’я була одягнена в однакову форму, а принцеса Метте-Маріт навіть потрапила в кадр, як цілилася вдарити по м’ячу. Потім фотографи заскочили ніжний момент, як вона обіймала свого чоловіка на публіці, що є рідкістю для королівських пар.

Кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Члени норвезької королівської родини, нагадаємо, щороку відвідують такі дружні матчі.

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