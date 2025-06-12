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Зіграла у футбол та обіймала чоловіка: кронпринцеса Метте-Маріт із сім’єю на дружньому матчі
Норвезька спадкова пара з’явилася на сімейному заході.
Кронпринцеса Метте-Маріт та її чоловік кронпринц Гокон — майбутній король Норвегії, а також їхній син принц Сверре Магнус відвідали дружній футбольний матч у королівській резиденції Скаугум в Аскері.
Уся сім’я була одягнена в однакову форму, а принцеса Метте-Маріт навіть потрапила в кадр, як цілилася вдарити по м’ячу. Потім фотографи заскочили ніжний момент, як вона обіймала свого чоловіка на публіці, що є рідкістю для королівських пар.
Члени норвезької королівської родини, нагадаємо, щороку відвідують такі дружні матчі.