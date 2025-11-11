ТСН у соціальних мережах

Зігрівалася кейпом і шовковою хусткою: королева Камілла відвідала захід на честь Дня перемир’я

Її Величність взяла участь в особливому заході без чоловіка.

Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

78-річна королева Камілла - дружина британського монарха — з’явилася 11 листопада на заході «Маки в Паддінгтон» на станції Чіппенгем у День перемир’я, організованому Great Western Railway, щоб вшанувати пам’ть залізничників і всіх, хто служив.

«Маки Паддінгтону» — це щорічна акція, яку проводять у всій мережі Great Western Railway, під час якої вінки і маки доставляють на вокзал Паддінгтон у Лондоні в пам’ять про загиблих.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева поклала вінок з маків до Військового меморіалу на платформі 1 лондонського вокзалу Паддінгтон, а потім зустрілася з хором дружин військовослужбовців, а також з резервістами і ветеранами недавніх конфліктів, які працюють у залізничній галузі.

Того прохолодного дня Її Величність вирішила доповнити своє елегантне смарагдове пальто ще й чорним коротким кейпом. Також Камілла доповнила образ шовковою хусткою на шиї та невеликою сумкою з короткою ручкою.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Поки королева відвідувала цей захід, у принцеси Кейт була не менш відповідальна місія — принцеса Уельська представляла королівську сім’ю на панахиді в Меморіалі Збройних сил Національного меморіального дендрарію у вівторок. Захід теж був приурочений до Дня перемир’я.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

Образи королеви Камілли — дружини Чарльза III (20 фото)

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камілла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / © Associated Press

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / © Associated Press

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

