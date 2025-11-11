- Дата публікації
Зігрівалася кейпом і шовковою хусткою: королева Камілла відвідала захід на честь Дня перемир’я
Її Величність взяла участь в особливому заході без чоловіка.
78-річна королева Камілла - дружина британського монарха — з’явилася 11 листопада на заході «Маки в Паддінгтон» на станції Чіппенгем у День перемир’я, організованому Great Western Railway, щоб вшанувати пам’ть залізничників і всіх, хто служив.
«Маки Паддінгтону» — це щорічна акція, яку проводять у всій мережі Great Western Railway, під час якої вінки і маки доставляють на вокзал Паддінгтон у Лондоні в пам’ять про загиблих.
Королева поклала вінок з маків до Військового меморіалу на платформі 1 лондонського вокзалу Паддінгтон, а потім зустрілася з хором дружин військовослужбовців, а також з резервістами і ветеранами недавніх конфліктів, які працюють у залізничній галузі.
Того прохолодного дня Її Величність вирішила доповнити своє елегантне смарагдове пальто ще й чорним коротким кейпом. Також Камілла доповнила образ шовковою хусткою на шиї та невеликою сумкою з короткою ручкою.
Поки королева відвідувала цей захід, у принцеси Кейт була не менш відповідальна місія — принцеса Уельська представляла королівську сім’ю на панахиді в Меморіалі Збройних сил Національного меморіального дендрарію у вівторок. Захід теж був приурочений до Дня перемир’я.