Зимова казка: Джорджина Родрігес показала барвисті кадри з відпустки з дітьми

Зимова казка: Джорджина Родрігес показала барвисті кадри з відпустки з дітьми

Вагітна Джорджина Родрігес насолоджується зимовою казкою у шведській Лапонії.

Модель та кохана Кріштіану Роналду вирушила на відпочинок із сім'єю та дітьми. А в Instagram ділиться барвистими знімками, показуючи, як весело вони разом проводять час на канікулах.

Джорджина одягнена в теплий костюм та хутряну шапку позувала в оточенні чотирьох дітей на тлі казкової засніженої природи.

"Найщасливіша мама у світі, ми не могли більше насолоджуватися -15*C кохання ❄️", — підписала фотографії зірка.

Разом із дітьми Джорджина відвідала резиденцію Санта Клауса, а також показала, як молодші діти прикрашали ялинку у будинку, де вони зупинилися.

А ще сім'я каталася в упряжці з оленями та багато фотографувалася. Кріштіану Роналду на фото не потрапив, тож невідомо, чи відпочиває футболіст разом зі своєю родиною та Джорджиною, яка, нагадаємо, вагітна двійнятами від спортсмена.

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