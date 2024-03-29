Зірка "Корони" публічно висловив підтримку принцесі Уельській

33-річний британський актор Джош О'Коннор, який зіграв у серіалі Netflix "Корона" принца Чарльза, поділився своєю реакцією на новину про діагноз раку у Кейт. У заяві, яка зворушила весь світ минулої п'ятниці, майбутня королева повідомила, що проходить профілактичну хіміотерапію після операції на черевній порожнині, проведеній їй у січні цього року.

Джош О'Коннор / Фото: Associated Press

Виступаючи на прем'єрі свого нового фільму "Претенденти" у Сіднеї, актор сказав, що йому "завжди дуже шкода" королівську родину, "вимушену робити публічні заяви у такий час".

"Я знаю, що це частина їхньої роботи, вони народжені для цього. І те, як усі говорили про Кейт, мені здалося дуже сумним. Але я просто сподіваюся, що з нею все гаразд, і всі думають про неї і відправляють її добрі побажання", — сказав актор, цитує його слова видання express.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, шанувальники американської зірки реаліті Кім Кардашян закликали її перепросити принцесу Уельську за некоректний жарт у такий непростий час для королівської родини. Але Кім ігнорує ці заклики.

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