Зірка "Корони" публічно висловив підтримку принцесі Уельській

Зірка серіалу "Корона" відреагував на сумне повідомлення принцеси Уельської про стан її здоров'я.
33-річний британський актор Джош О'Коннор, який зіграв у серіалі Netflix "Корона" принца Чарльза, поділився своєю реакцією на новину про діагноз раку у Кейт. У заяві, яка зворушила весь світ минулої п'ятниці, майбутня королева повідомила, що проходить профілактичну хіміотерапію після операції на черевній порожнині, проведеній їй у січні цього року.
Виступаючи на прем'єрі свого нового фільму "Претенденти" у Сіднеї, актор сказав, що йому "завжди дуже шкода" королівську родину, "вимушену робити публічні заяви у такий час".
"Я знаю, що це частина їхньої роботи, вони народжені для цього. І те, як усі говорили про Кейт, мені здалося дуже сумним. Але я просто сподіваюся, що з нею все гаразд, і всі думають про неї і відправляють її добрі побажання", — сказав актор, цитує його слова видання express.
Нагадаємо, шанувальники американської зірки реаліті Кім Кардашян закликали її перепросити принцесу Уельську за некоректний жарт у такий непростий час для королівської родини. Але Кім ігнорує ці заклики.
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