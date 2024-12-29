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Зірка на відпочинку: папараці заскочили Дженніфер Лопес у барі

Зірка на відпочинку: папараці заскочили Дженніфер Лопес у барі

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці на курорті в Аспені.

55-річну артистку зазнімкували у барі культового магазину одягу в стилі вестерн Kemo Sabe в Аспені, штат Колорадо. Фотографи зробили кумедне фото Джей Ло, коли вона сиділа за столиком із келихом напою.

Дженніфер Лопес / © Getty Images
Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Раніше ввечері Дженніфер була помічена, коли вона та її 16-річна дочка Емме ходили магазинами. А також співачку фотографували у білому пуховику під час прогулянки на вулиці.

Дженніфер Лопес з дочкою Еммою на курорті в Аспені / © Getty Images
Дженніфер Лопес з дочкою Еммою на курорті в Аспені / Фото: Getty Images

Попдіва насолоджується сімейним відпочинком у Колорадо та фотографам вдалося зробити вже багато фотографій.

Дженніфер Лопес / © Getty Images
Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

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