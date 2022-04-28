Зірки футболу підтримали благодійний проєкт для реабілітації жертв війни в Україні

Шовковський, Ярмоленко і Зінченко долучилися до проєкту, який займається реабілітацією людей, які постраждали від війни.

Зірки футболу - Олександр Шовковський, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко – долучилися до благодійного проєкту "Понад усе", який займається реабілітацією усіх постраждалих від військової агресії Росії - фізичною і психологічною.

Благодійний проєкт взяв на себе місію допомагати дітям і дорослим із відновленням. Кількість жертв, на жаль, зростає щодня, а реабілітація - понад 50% на шляху до видужання. Навіть після завершення бойових дій та нашої перемоги відновлення постраждалих буде потрібне ще довгий час.

Фізичні вправи, масажі, робота зі спеціалістами різних профілів, вправи у воді, психологічна підтримка - обов’язкові етапи. Проєкт допомагає з протезуванням, веде перемовини з українськими фахівцями та іноземними партнерами з Польщі.

Головна задача зараз - зібрати кошти для оплати лікарів, медикаментів, протезування та залучитися максимальною підтримкою. На утримання однієї людини за весь період лікування потрібно в середньому 2-3 тисячі доларів з проживанням, харчуванням, медикаментами та доглядом, а проходити реабілітацію може близько сотні людей одночасно.

До проєкту вже приєдналися Міжнародний благодійний фонд "Справедливість", "Українська спортивна клініка", Resort Medical Park, професійні лікарі, психологи та реабілітологи. Пацієнтам зможуть робити гемодіаліз, МРТ, КТ, аналізи від мережі лабораторій, а клініка жіночого здоров’я буде надавати фізичну допомогу постраждалим від сексуального насилля.

У команді також є пластичний хірург, який буде робити операції постраждалим від опіків та осколкових поранень обличчя.

Подати заявку на отримання професійної фізичної та психологічної допомоги можуть усі охочі на сайті за допомогою спеціальної форми. Також можна приєднатися до фінансової підтримки.

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