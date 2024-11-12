Зірки на бранчі: Алла Мазур у шоколадній спідниці, Анастасія Цимбалару – у костюмі кольору бургунді

Зіркові спікерки обговорили на івенті важливість підтримки у парі.
У Києві, у ресторані грецької кухні MIYA, відбувся бранч і public talk, на якому обговорили тему "Підтримка у парі" за мотивами романтичної драми "Час жити", організований Viva!, "Єдина" і дистриб’ютором стрічки в Україні Adastra Cinema.
У заході взяли участь авторка і ведуча "ТСН. Тиждень" на телеканалі "1+1 Марафон" Алла Мазур, акторка театру і кіно Анастасія Цимбалару, психологиня та психотерапевтка Олена Шершньова і нутріціологиня Наталя Дубовик.
Спікерки дивилися уривки з фільму і висловлювали свої думки про те, як потрібно підтримувати одне одного у парі, як будувати екологічні стосунки, разом долати різні труднощі і знаходити взаєморозуміння.
До обговорення долучилися також модераторка бранчу Людмила Гріцфельдт, співачка Анна Добриднєва, інфлюенсерка Аліса Дікалова, організаторки івенту – Анна Луценко та Ольга Женевська.
Учасниці івенту продемонстрували красиві стильні образи. Пропонуємо їх розглянути.
Алла Мазур поєднала білий светр від українського бренду Stimma з плісованою спідницею міді трендового відтінку – шоколадного. Лук телеведуча доповнила тонким чорним ремінцем із крокодилячим принтом та чорними туфлями з ефірного гардеробу.
Анастасія Цимбалару обрала для своєї появи замшевий костюм кольору бургунді, який складався з жакета прямого крою і мініспідниці, чорну блузку, чорні капронові колготи і замшеві чорні гостроносі туфлі.
Олена Шершньова була одягнена у бордову водолазку, чорну шкіряну спідницю-олівець і чорні капронові колготи. До свого аутфіту вона додала червоно-біле намисто і чорні лаковані туфлі-човники.
Наталя Дубовик віддала перевагу сірому жакету, сірій замшевій плісованій спідниці і молочному джемперу. Вбрання вона поєднала з коричневими кедами від Michael Kors, які мали білу підошву і логотип бренду з леопардовим принтом.
Анна Добриднєва скомбінувала червоний комбінезон із білою водолазкою і білими черевиками на грубій підошві.
Про фільм:
У стрічці головні ролі зіграли Флоренс П’ю та Ендрю Гарфілд.
Це історія про успішну шеф-кухарку Алмут (Флоренс П’ю), яка випадково збиває на машині чоловіка Тобіаса (Ендрю Гарфілд), який переходив дорогу. Цей випадок повністю змінює життя обох. У них зав'язується роман, який доводить, що кохання може об’єднувати зовсім різних людей. Гармонію у їхніх стосунках порушує хвороба дівчини (рак яєчників). Тобіас і Алмут намагаються підтримувати одне одного і долати разом труднощі.
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