Зірки п'ятого сезону "Корони" представили серіал на прем'єрі у Лондоні

Актори Імельда Стонтон, сер Джонатан Прайс, Домінік Вест та Елізабет Дебікі вийшли на червону доріжку в Лондоні перед своїм дебютом у популярному серіалі Netflix.

Серіал "Корона", прем'єра п'ятого сезону / Фото: Associated Press

Роль королеви Єлизавети II грає Імельда Стонтон, вона змінила на цьому "посту" Олівію Колман, яка зіграла роль монархині в попередніх двох сезонах. Джонатан Прайс постане у ролі герцога Единбурзького. Ну а ролі принцеси Діани та принца Чарльза грають Елізабет Дебікі та Домінік Вест.

Дебікі вийшла на доріжку у чорній сукні з відкритим декольте, на якому зверху був пришпилений червоний мак. Чому британці носять червоний мак на грудях у листопаді, ми вам вже розповідали раніше. Також акторка зібрала волосся в зачіску, зробила макіяж і одягла різні золоті сережки, браслети та каблучку на палець.

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Елізабет Дебікі / Фото: Associated Press

Імельда Стонтон була в штанному костюмі, білій сорочці та чорній краватці. У костюмах були чоловіки.

Серіал "Корона", прем'єра п'ятого сезону / Фото: Associated Press

Також на прем'єрі сяяла Джилліан Андерсон, вона одягла чорну джинсову сукню без рукавів, розшиту металевими застібками, доповнивши вбрання босоніжками відтінку металік і зробивши контрастний червоний педикюр. Волосся акторка зібрала в зачіску, зробила легкий макіяж і одягла маленькі золоті сережки-кільця. У "Короні" 54-річна Джилліан грає прем'єр-міністерку Маргарет Тетчер.

Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

У п'ятому сезоні творці серіалу покажуть знамените інтерв'ю принцеси Діани для ВВС у програмі Panorama, де вона розповіла про життя у палаці. "Я не піду тихо, — каже вона. — Я боротимуся до кінця". Також буде багато про життя Діани та Чарльза та про складний для королеви Єлизавети II 1992 рік. П'ятий сезон стане передостаннім для шоу, натхненого життям британської королівської родини. Вже названо імена акторів, які зіграють у шостому та заключному сезоні серіалу. Його автор Пітер Морган раніше підтвердив, що шостий сезон стане останнім.

Актори, які зіграли принців Гаррі та Вільяма / Фото: Associated Press

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