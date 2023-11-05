Зірки у реальному житті: королеву Летицію заскочили в ювелірному магазині

У Instagram опублікували фотогарфії з візиту Її Величності та написали:

"Летиція знову відвідала нас у @biocultura. Ми дуже вдячні та сповнені ейфорії за цей візит, під час якого, звичайно ж, було придбано ще одну нашу срібну коштовність.

Ми впевнені, що знову побачимо її у наших прикрасах, як вона це робила двічі. Максимум щастя!".

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Королева Летиція була одягнена у простий одяг - пальто від Springfield, яке тримала в руках, також вона була в подовженому бордовому джемпері і чорних вузьких штанях. Її волосся було розпущене, а через плече висіла сумка від Boss.

Королева Летиція придбала якусь нову прикрасу, з якою, швидше за все, ми скоро побачимо її на публіці.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у п'ятницю з Її Величністю сталася дивна ситуація на публіці. Якась незнайомка хотіла поплескати по щоці королеву Летицію, а ми показували, як королева відреагувала.

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