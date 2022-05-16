Злата Огнєвіч сфотографувалася з плакатом і звернулася до своїх фоловерів

Злата Огнєвіч сфотографувалася з плакатом і звернулася до своїх фоловерів

Співачка просить фоловерів, які ще не підписали петицію про порятунок військових із "Азовсталі", зробити це.

Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram знімок, на якому вона тримає плакат з написом: "Save Azov". Артистка закликає своїх фоловерів підписати петицію щодо екстракції наших захисників, які зараз перебувають на "Азовсталі". Ці військові – у критичній ситуації. Вони потребують негайної допомоги. Хлопці поранені, не мають ліків, їжі і води.

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Злата просить допомоги у всієї світової спільноти.

"Мільйони українців! Я звертаюсь до ВАС. Підпишіть петицію щодо екстракції військових з території "АЗОВСТАЛЬ".

Наші Герої і наша відповідальність! Кричимо і просимо про допомогу ВЕСЬ світ!

EXTRACTION PROCEDURE! MARIUPOL! AZOVSTEEL", - написала Огнєвіч.

Нагадаємо, із закликами врятувати наших захисників із "Азовсталі" звернулася у соцмережі і Катя Осадча. Вона також підтримала бійців і попросила їх триматися.

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