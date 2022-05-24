Злетіла з котушок: пропагандистка Сімоньян знову погрожує світові ядерною війною

Російські пропагандисти — ланцюгові пси кремлівського режиму-завжди відпрацьовують порядок денний з особливим натхненням. Останнім часом вони все частіше говорять про страшні катастрофи, які чекають на світ у разі програшу Росії у війні з Україною.

Погрожувати світові ядерною зимою — це улюблений аргумент російської влади та пропагандистів. "Навіщо нам такий світ, якщо в ньому не буде Росії?" — каже Путін у фільмі пропагандиста Володимира Соловйова "Миропорядок 2018".

Інший пропагандист — Дмитро Кисельов — обіцяє "перетворити Америку на радіоактивний попіл".

"Вони всі вважають, що ми програємо, а Захід виграє. Вони не розуміють, що це неможливо. Або це погано скінчиться для всього людства, або ми переможемо", — заявляє нещодавно в ефірі шоу на центральному російському каналі путінська пропагандистка Маргарита Сімоньян. Потім вона розповідає російським споживачам пропагандистського продукту, яким благом для Росії стане її ізоляція від цивілізованого світу.

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Маргарита Сімоньян, яка народилася в вірменській родині в Краснодарі, у шкільні роки рік жила та навчалася у США за програмою обміну. Зараз вона закликає російських батьків потішитися з того що їхні діти не зможуть навчатися в західних школах і вузах і, відповідно, не відчують на собі згубний вплив чужих російському народу цінностей.

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