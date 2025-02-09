Злилися у поцілунку: Меган і Гаррі викликали фурор на трибунах церемонії відкриття Invictus Games

Цього року Invictus Games, засновані принцом Гаррі у 2014 році, пройдуть у Ванкувері та Вістлері.

Меган Маркл приїхала до Канади разом із чоловіком, щоб підтримати його на цьому важливому для нього заході. Спілкуючись зі спортсменами, Меган сказала:

Меган та Гаррі на церемонії відкриття "Ігор нескорених" у Ванкувері / Фото: Getty Images

"Ви побачите його цього тижня. Ви побачите його на іграх, ви, ймовірно, побачите, як він грає з вами в керлінг і вболіває за вас в баскетболі на візках. Це так багато значить для нього. Ви його сім'я, так само як і ми його сім'я. І я сподіваюся, ви усвідомлюєте, скільки свого серця він вклав у кожен удар, який привів вас усіх на цей тиждень, який буде приголомшливим. Мені потрібно, щоб ви це знали, мені потрібно, щоб ви знали, як багато це для нього означає і як багато кожен із вас означає для нього", - сказала Меган, цитує її слова журнал People.

Меган та Гаррі на церемонії відкриття "Ігор нескорених" у Ванкувері / Фото: Getty Images

На трибунах під час церемонії відкриття Меган Маркл ніжно поцілувала чоловіка на публіці, викликавши овації. Вона з'явилася на заході у білому пальті з поясом та мала дуже стильний вигляд.

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