Зміна вивіски не врятувала: активісти захопили палаццо путінського олігарха у Венеції

Нерухомість кремлівських олігархів шукають і знаходять не тільки влади всіх країн світу, а й активісти.

У Венеції активісти лівих сил знайшли та захопили палаццо голови правління газової компанії "Новатек" Леоніда Міхельсона. Про це розповіла російська художниця Катерина Маргуліс, яка живе у Венеції та постійно виступає з критикою путінського режиму та підтримує Україну.

VAC Оккупай-палаццо путінського олігарха Міхельсона у Венеції. Сьогодні вранці група лівих анархістів та інших... Опубліковано Katia Margolis Неділя, 15 травня 2022 р.

До недавнього часу в будівлі олігарху базувався фонд сучасного мистецтва VAC, в палаццо часто проходили виставки. Декілька днів на будівлі змінили вивіску на нейтральну "Palazzo delle Zattere". Але це не допомогло. До акції активісти, мабуть, готувалися за кілька тижнів, розповсюджуючи у Венеції листівки про близькість Міхельсона до російського президента та претензії екологів до бізнесу "Новатека".

Міхельсон, чиє майно перебуває під санкціями з квітня цього року, у 2021 році, згідно з рейтингом журналу Forbes, займав п'яте місце в Росії зі статком 24,9 млрд доларів. Яким чином в Італії майно мільярдера ще не конфіскували, невідомо, проте, схоже, активісти вже почали виправляти це неприємне непорозуміння.