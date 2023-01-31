Змінила червоний на смарагдовий: стильна принцеса Кейт відвідала Лідський університет

Її Високість приєдналася до стедунтів програми вивчення дитинства, яка фокусується на широкому підході розвитку дітей молодшого віку. Оскільки вчора принцеса Уельська у штабквартирі BAFTA презентувала свій амбітний проєкт, спрямований на підвищення уваги розвитку дітей у ранньому віці.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Якщо вчора на публіці принцеса з'явилася в червоному костюмі від Alexander McQueen, то сьогодні вийшла у світ у смарагдовому пальті теж від Alexander McQueen зшитому на замовлення, під яким була трикотажна чи то сукня, чи то костюм пісочного відтінку і взула коричневі чоботи із замші від Gianvito Rossi на підборах.

У руках Кейт несла сумку-валізу в тон пальта від Manu Atelier, а у вухах у неї сяяли золоті бюджетні сережки-кільця від Shyla Jewellery за 90 доларів.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кетрін дуже натхненна запуском свого нового проєкту і це, схоже, не останній її вихід у рамках цієї ініціативи цього тижня.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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