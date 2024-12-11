Змінила чорний лук на молочно-білий: королева Летиція приїхала з чоловіком до Італії

Король Філіп VI та королева Летиція вирушили з офіційним візитом до Італії з аеропорту Мадрид-Барахас імені Адольфо Суареса.

Для перельоту королева Летиція обрала комфортний лук, що складається з сірих штанів, чорного пальта з поясом, черевиків на підборах і шарфа на шиї. Летиція розпустила блискуче волосся, була з натуральним макіяжем у рожевих відтінках і мала загалом дуже елегантний вигляд.

Її чоловік король Філіп VI також одягнув пальто, чорні смугасті штани, сорочку та краватку в принт.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Після прибуття до Риму король з'явився в тому ж аутфіті, а ось його дружина переодяглася. Летиція одягла молочно-біле пальто з поясом, штани до тону і шарф, у руках тримала золотистий клатч і була взута в золоті туфлі-човники. На її обличчі був уже виразніший макіяж, а у вухах сережки-висячки з камінням від Singularu, вартістю менше 20 євро.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Першою зупинкою короля і королеви стала Королівська академія Іспанії в Римі, де мали можливість привітати іспанських стипендіатів, які проживають у місті. Вони також взяли участь у зустрічі з Асоціацією італійських іспаністів в Інституті Сервантеса з нагоди 50-річчя заснування.

Потім вони відвідали резиденцію посла Іспанії у Римі, де зустрілися із членами іспанської громади Італії.

Очевидно, на нас чекає ще кілька образів королеви Летиції під час цієї поїздки. Чекаємо з нетерпінням!

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями Летиція та Філіп відвідали месу у Валенсії, де відбулася служба за загиблими під час повені.

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