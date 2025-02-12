Змінила чорний пуховик на білий: Меган Маркл екстремально провела день на Invictus Games

Меган та Гаррі провели четвертий день Invictus Games у Вістлері.

Герцог і герцогиня Сассекські прибули до Вістлера 11 лютого, щоб подивитися деякі зимові види спорту, які цього року дебютували на адаптивних спортивних змаганнях для поранених, травмованих і хворих військовослужбовців і ветеранів на "Іграх нескорених", заснованих принцом Гаррі 2014 року.

Меган змінила біле пальто на чорне від Aritzia, була в білому светрі з високою горловиною від rag & bone та білих джинсах, а взута у чоботи Sorel. Герцогиня одягла чорну шапку-біні, рукавиці та сонцезахисні окуляри Miu Miu.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

У своєму Instagram Меган поділилася, як зайнялася сноутюбінгом та з'їхала по спуску на величезному надувному колі.

Меган Маркл / Фото: Меган Маркл/Instagram

"Ні, ні, ні... Я справді не хочу цього!", — казала Меган у відео, а принц Гаррі підбадьорював дружину: "Давай, з тобою все буде добре! З тобою все буде добре".

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Також відомо, що Меган не буде присутньою на "Іграх" до завершення 16 лютого, а сьогодні повернеться додому до Каліфорнії до дітей. Принц Гаррі залишиться та відвідає церемонію закриття у неділю.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

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