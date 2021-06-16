Змінила колірну гаму: віцепрезидентка США у кремово-пудровому костюмі з'явилася у Білому домі

Камала Гарріс продемонструвала образ класичної елегантності.

Гардероб віцепрезидентки США Камали Гарріс в основному складається з ділових монохромних костюмів стриманих темних відтінків — чорний, синій і сірий. Але вчора, 15 червня, політикиня приємно здивувала своєю появою у Білому домі — колекція її вбрань поповнилася костюмом кремово-пудрового кольору.

Камала Харріс / Associated Press

Камала Харріс / Associated Press

Камала була одягнена у штанний костюм, який складався з елегантного жакета на двох ґудзиках і прямих штанів. Вбрання вона поєднала з білим топом і лакованими туфлями в тон вбрання на невисоких підборах.

Камала Харріс / Associated Press

Гарріс обожнює перлинні прикраси, тому черговий її аутфіт не обійшовся без перлів на шиї, руці і у вухах. Волосся її було укладене в акуратну зачіску з локонами, а на обличчі був макіяж з чорними стрілками на повіках.

Камала Харріс / Associated Press

Камала Харріс / Associated Press

Раніше віцепрезидентка продемонструвала діловий лук у чорному строгому костюмі, який складався з приталеного жакета і штанів-кльош, та сірий топ.

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Ділові образи Камали Гарріс (8 фото)

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