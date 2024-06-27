Змінила костюми на струмливі спідниці: новий вихід королеви Летиції

Королева Летиція та король Філіп VI приймають Чарльза Х. Рівкіна, президента Асоціації кінематографістів, у палаці Сарсуела в Мадриді.

Монарша пара очолила збори делегатського комітету Фонду принцеси Жирони у палаці Сарсуела. Королева Летиція відійшла від традиційних і більш осінніх образів у штанних костюмах і стала частіше з'являтися на публіці в струмливих спідницях і топах.

Сьогодні вона поєднувала білий топ з круглою горловиною та короткими рукавами з різнокольоровою спідницею плісированою з крепу від Hugo Boss. Образ вона доповнила шльопанцями Magrit з розсипом страз на плоскій підошві. Летиція все ще не може повернутися до улюбленого взуття на підборах із травми та проблем із ногою та готується до операції. Сьогоднішній образ королеви доповнював лаконічний макіяж, маленькі сережки-кільця у вухах, улюблена каблучка на пальці Coreterno, а волосся вона розпустила.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Чоловік королеви Філіп VI був одягнений у світло-сірий костюм, білу смугасту сорочку та синю краватку у дрібний квітковий принт.

Нагадаємо, минулий вихід королеви Іспанії теж здивував публіку, адже вона обрала незвичайний варіант сукні.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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