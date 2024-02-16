Змінила пуховик на куртку: Меган Маркл у total black луку відвідала тренувальний табір з Гаррі

Герцог та герцогиня Сассекські продовжують проводити час у тренувальному таборі Invictus Games One Year To Go у Вістлері.
У другий день свого візиту Меган змінила біле вбрання на її улюблене чорне і з'явилася на публіці в куртці від Hermes, чорних вузьких джинсах La Ligne і взула темно-коричневі шкіряні черевики від Kamik і була в темно-синій шапці-біні Aritzia і шарфі такого ж кольори від цього самого бренду і в чорних шкіряних рукавичках.
Меган накрутила довге волосся красивими локонами, зробила макіяж у теплих відтінках і багато усміхалася, коли її знімали та фотографували.
Герцогиня спостерігала, як принц Гаррі двічі мчав бобслейною трасою, захоплюючись навичками свого чоловіка. Навіть зробила кілька фото на телефон, мабуть, щоб потім показати дітям, які не полетіли з батьками до Канади, а залишилися в Каліфорнії.
Нагадаємо, у перший день свого візиту Меган з'явилася на публіці у бежевому пальті та чоботях з хутром і мала стильний вигляд.
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