Змінила пуховик на куртку: Меган Маркл у total black луку відвідала тренувальний табір з Гаррі

Герцог та герцогиня Сассекські продовжують проводити час у тренувальному таборі Invictus Games One Year To Go у Вістлері.

У другий день свого візиту Меган змінила біле вбрання на її улюблене чорне і з'явилася на публіці в куртці від Hermes, чорних вузьких джинсах La Ligne і взула темно-коричневі шкіряні черевики від Kamik і була в темно-синій шапці-біні Aritzia і шарфі такого ж кольори від цього самого бренду і в чорних шкіряних рукавичках.

Меган і Гаррі в Канаді / Фото: Getty Images

Меган накрутила довге волосся красивими локонами, зробила макіяж у теплих відтінках і багато усміхалася, коли її знімали та фотографували.

Меган та Гаррі в Канаді / Фото: Getty Images

Герцогиня спостерігала, як принц Гаррі двічі мчав бобслейною трасою, захоплюючись навичками свого чоловіка. Навіть зробила кілька фото на телефон, мабуть, щоб потім показати дітям, які не полетіли з батьками до Канади, а залишилися в Каліфорнії.

Меган у Канаді / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у перший день свого візиту Меган з'явилася на публіці у бежевому пальті та чоботях з хутром і мала стильний вигляд.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

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